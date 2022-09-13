Son dakika gündem: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ

13.09.2022 11:14

Son dakika haber: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİOğuzhan UYSAL-Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de annesinin kafasını satırla kesip tencereye koyduktan sonra sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyan Tuğçe Sayın (35) hakkında soruşturma tamamlandı.

ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ

Oğuzhan UYSAL-Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de annesinin kafasını satırla kesip tencereye koyduktan sonra sol bacaklarındaki etleri de sıyırıp bir kovaya koyan Tuğçe Sayın (35) hakkında soruşturma tamamlandı. Tuğçe Sayın hakkında "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi ancak Adli Tıp Kurumundan alınan "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu ile akıl hastanesine yatırılması talep edildi.

Olay, 24 Mayıs 2021 tarihinde meydana geldi. Küçükçekmece Halkalı Bezirganbahçe'de bulunan sitede kavga ihbarı alan polis olay yerine gittiğinde komşuları Sevilay Palabıyık'a ulaşamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti. Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, "Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir kovaya konulduğunu gördü. İtiraf üzerine gözaltına alınan Sayın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIZIM BENİ ÖLDÜRECEK"

Tuğçe Sayın'ın annesi Sevilay Palabıyık'ın (67) "Kızım beni öldürecek. Önce bilezikleri aldı. Sonra evleri istedi. Beni bıçakla tehdit etti" diyerek uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğçe Sayın'ın ifadesine yer verildi. Tuğçe Sayın ifadesinde, "Şizofreniyim. Annem bana saldırdı ve büyü yaptı" dedi. İddianamede Adli Tıp Kurumundan gelen "Akıl sağlığı yerinde değildir" raporu da yer aldı. Tuğçe Sayın hakkında, "Üstsoy kişiyi kasten öldürme" suçundan iddianame düzenlendi. Ancak akıl sağlığı yerinde olmadığı için güvenlik tedbiri olarak akıl hastanesine yatırılması talep edildi. İddianame kabul edildi. Tuğçe Sayın'ın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi Annesini satırla öldürüp kafasını tencereye koymuştu! O kadına 'Akıl sağlığı yerinde değildir' raporu verildi SPOR Yunus Emre Başar: Madalyayı 'baba' diye bağırarak ona armağan ettim SPOR Yunus Emre Başar: Madalyayı 'baba' diye bağırarak ona armağan ettim KARAÇAY DERESİ'Nİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜREN ESKİ LASTİKLER TOPLANDI KARAÇAY DERESİ'Nİ ÇÖPLÜĞE DÖNDÜREN ESKİ LASTİKLER TOPLANDI
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Adli Tıp, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: ANNESİNİ VAHŞİCE ÖLDÜREN KADININ AKIL HASTANESİNE YATIRILMASI TALEP EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement