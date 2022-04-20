Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ

20.04.2022 12:13

Son dakika haberleri... HATAY'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annesi Bahar Sarıbaş (33) tarafından öldürülen Elif Eylül Sarıbaş'ın (9) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annesi Bahar Sarıbaş (33) tarafından öldürülen Elif Eylül Sarıbaş'ın (9) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çay Mahallesi Raif Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Bahar Sarıbaş'a ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açıp içeri giren yakınları, Sarıbaş ile kızını hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve kızı, ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinden tek bıçak darbesiyle yaralanan Elif Eylül ile vücudunda kesikler olan ve asit içtiği belirlenen Bahar Sarıbaş doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Elif Eylül'ün cenazesi bu sabah dedesi tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen Elif Eylül, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kızını öldürüp intihar eden Bahar Sarıbaş'ın cenazesinin ise Hatay'ın Belen ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ
Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ

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İskenderun, Elif Eylül, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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