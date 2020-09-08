Son dakika gündem: Antakya'da orman yangınına müdahale devam ediyor (3) - Son Dakika

BAKAN PAKDEMİRLİ, ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Hatay'ın Samandağ ilçesinde cumartesi günü başlayan ve Antakya ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri helikopterle ilçedeki Kisecik Hava Radar Kıta Komutanlığı'na giderek, ekiplerin çalışmalarını takip etti.