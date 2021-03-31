Son dakika gündem: ANTALYA ATSO meclisinde 2 TL kararı alınan ekmek zammı valilik onayını bekliyor - Son Dakika

ATSO meclisinde 2 TL kararı alınan ekmek zammı valilik onayını bekliyor

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) meclisinde, 1.5 TL olan 200 gram ekmeğin, 210 grama yükseltilerek 2 TL'den satılmasına karar verildi. Yeni fiyat, Antalya Valiliği'nin itiraz sürecine göre uygulamaya geçirilecek.

Daha önce Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve Fırıncılar Odası tarafından alınan karar gereği 1.5 TL olan 200 gramlık ekmeğe, 210 gram ve 2 TL olarak uygulanan zam kararı, Antalya Valiliği'nin itirazı üzerine mahkemeye taşınmıştı. Ticaret Mahkemesi kararıyla yürütmesi durdurulan ekmeğe zam kararı, haziran ayında netleşecek. Yaklaşık 2.5 ay önce ATSO 7'nci Grup Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi de benzer bir karar aldı. ATSO'nun 30 Mart tarihli meclis toplantında, zam kararı onaylandı. Ancak yeni fiyatın uygulanmasıyla ilgili Antalya Valiliği'nin 15 günlük itiraz süreci beklenecek.

ZAM KARARI MECLİSTEN GEÇTİ

Ekmeğe zam kararıyla ilgili bilgi veren fırıncı esnafı ATSO yönetim kurulu üyesi Murat Totoş, yeni fiyatla ilgili sürecin yaklaşık 2.5 ay önce başladığını belirterek, "En son ekmekle ilgili zam bakanlık görüşüne tabi tutuldu. Biz ATSO'da 7'nci komitede bu kararı aldıktan sonra bakanlığa görüş sorduk. 1 aylık yasal süreç içerisinde bakanlık bize görüş vermediği için ATSO Meclisi'ne getirdik ve dün itibariyle meclis kararı alındı ama henüz uygulamaya koymadık. Çünkü valiliğin 15 günlük itiraz süreci var. Bir komisyon daha oluşacak ve netleştikten sonra yeni fiyatımız uygulanacak" diye konuştu.

AESOB'UN ZAMMI MAHKEMELİK OLDU

Yaklaşık iki yıldır 200 gram ekmek 1.5 TL iken yeni talebin 210 gram 2 TL şeklinde olduğunu söyleyen Murat Totoş, "AESOB da bizimle aynı kararı aldı ama valilik bu fiyatla ilgili Ticaret Mahkemesi'nde yürütmeyi durdurma kararı aldı. Haziranda mahkemesi görülecek ve kesin karar verilecek. Tahmin ediyorum bizim aldığımız kararla ilgili de vali bey herhalde itiraz edecek ve mahkemelik olunacak. Ondan sonraki sürece bakacağız" dedi.