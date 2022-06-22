Son dakika gündem: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaris'e İtfaiye Desteği - Son Dakika
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Son dakika gündem: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaris'e İtfaiye Desteği

22.06.2022 11:27

Edinilen son dakika haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye, itfaiye ekibi ve iş makineleri gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi, gece saatlerinde yangın bölgesine ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak için bölgeye, itfaiye ekibi ve iş makineleri gönderdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekibi, gece saatlerinde yangın bölgesine ulaştı.

Geçen yıl Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birini Manavgat'ta yaşayan Antalya, orman yangını çıkan Marmaris'in yardımına koştu. Marmaris'in, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi yangın haberini alır almaz, bölgeye ekiplerini yollamak için harekete geçti.

7 ARAÇ VE 17 PERSONEL, SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, iki arozöz ve iki itfaiye aracı, bir TIR, bir dozer, bir personel taşıyıcı araç ve 17 personeli bölgeye sevk etti. Gece saatlerinde yangın alanına intikal eden Büyükşehir ekibi, AFAD koordinasyonunda söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Marmaris'te meydana gelen orman yangını sebebiyle çok üzgün olduğunu belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Yangının bir an önce kontrol altına alınması için AFAD'ın talebi üzerine, itfaiye ekiplerimizi, dozerimizi ve arozözümüzü Marmaris'e gönderdik. İnşallah kısa zamanda yangın kontrol altına alınır" dedi.

"BİZ DE YAŞAMIŞTIK"

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önlem Şube Müdürü Levent Okutan, "Geçen sene Manavgat bölgesinde, çok büyük bir yangın yaşadık. Bu felakette Türkiye'deki bütün belediyeler bize destek oldu. Aynı desteği biz de onlara göstermek için bugün buradayız. Marmaris yangınını haber alır almaz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla bölgeye destek ekibi gönderdik. 2 arozözümüz, Dalaman Havaalanı'nda helikopterlere su takviyesi yapacak. İki itfaiye aracımız ve dozerimiz bizzat orman afet alanında yangına müdahale edecek" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Marmaris'e İtfaiye Desteği - Son Dakika

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