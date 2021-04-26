Son dakika gündem: ANTALYA ÇEKİRGE ÜRETİM MERKEZİNDE YANGIN - Son Dakika

Yangın, Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'nde Selami Gökgöl'e ait çekirge üretim merkezinde akşam saatlerinde meydana geldi. Merkezde yer alan fanlardan çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında, çekirge üretim merkezinde maddi hasar oluştu.

ANTALYA'da çekirge üretim merkezinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

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