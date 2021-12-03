Son dakika gündem: Antalya'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: Antalya'da 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Antalya'da ev ve işyerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 2 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gebizli Mahallesi Termosos Bulvarı'nda şüphe üzerine G.Ç'yi durdurdu. G.Ç'nin elindeki kutuda, 2 matkap, şarj aleti, matkaplara ait 34 uç ve makaraya sarılı 30 metre seyyar kablo ele geçirildi. Yapılan araştırmada bahse konu malzemelerin Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesinde Ş.A'ya ait ikametin bodrumundan çalındığı belirlendi. Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesinde M.K'ye ait iş yerindeki masadan cep telefonu çalınması üzerine yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, şüphelinin O.A. olduğu belirlendi. Şüpheli, aynı gün gözaltına alındı. Zanlılar G.Ç. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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