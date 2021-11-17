Babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi annesi tarafından teslim alındı.

Orta Mahalle'de babası Mustafa G'nin darbetmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından annesi Beyza Nur Erol'a verildi.

Anne Erol'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenazenin Serik'te toprağa verileceği öğrenildi.

Beyza Nur Erol'un, 3 aylık bebeği Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirlemişti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa G'nin, kızını darbederek öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu.