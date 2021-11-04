Son dakika gündem: Antalya'da bıçaklı kavgada tarım işçisi öldü

Son dakika haberlerine göre Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada tarım işçisi hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada tarım işçisi hayatını kaybetti. Çandır Mahallesi'ndeki muz serasında çalışan Afganistan uyruklu Semihullah K. (20) ile Zabiollah Valizadeh (29) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semihullah K. bıçakla Valizadeh'i ağır yaraladı. Seradakilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Valizadeh, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli, jandarma ekibince gözaltına alındı.

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