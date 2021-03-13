Jandarma ekipleri, evlilik teklifine ceza yazdıkları çiftin düğününe çiçek gönderdi - Son Dakika

Antalya'nın Serik ilçesinde evlilik teklifinde bulunan genç ile beraberindekilere drift yapmak, alkollü araç kullanmak ve sosyal mesafeyi ihlalden 84 bin 837 lira ceza uygulayan jandarma ekipleri, tebrik için çiftin düğününe çiçek gönderdi.

Çandır Mahallesi'nde oturan İsmail Göksu (29), bir okulun bahçesinde drift gösterisiyle evlilik teklifi yaptığı kız arkadaşı Gözde Yıldırım ile evlendi.

Evlerinin önünde düğün yapan çifte, Serik Jandarma Komutanlığı ekipleri de üzerinde "Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, Göksu ve Yıldırım ailesine mutluluklar diler." yazılı çiçek gönderdi.

Düğüne gelen jandarma ekipleri, çifti mutlu gününde yalnız bırakmayarak, mutluluk diledi.

İsmail Göksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, jandarmanın kendilerine çiçek göndermesinin sürpriz olduğunu söyledi.

Kurallara dikkat edeceklerini belirten Göksu, "Bu çiçeği odamın başköşesine koyacağım. Jandarmamız bize jest yaptı. Allah jandarmayı başımızdan eksik etmesin. Gelinimizi aldık ama çok bedeller ödedik, mutluyum. Sonunda mutluluğu yakaladım." diye konuştu.

Göksu'nun, 19 Ocak'ta Çandır Şehit Öğretmen Mustafa Saadettin Küçük Ortaokulu bahçesinde kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi yaptığı sırada çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Jandarma ekiplerince Göksu ile beraberindekilere drift yapmak, alkollü araç kullanmak ve sosyal mesafeyi ihlalden 84 bin 837 lira ceza uygulanmıştı.