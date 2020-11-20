Son dakika gündem: Antalya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan operasyonda bir miktar kaçak tütün ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, Milli Egemenlik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldı.
Aramada, 16 kilogram kaçak tütün, bin 260 tütünle doldurulmuş sigara ve bandrol ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli E.E. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
- Kaynak: AA
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