Son dakika gündem: Antalya'da ölü bulunan Ukraynalı turistin cenazesi teslim alındı - Son Dakika

Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Antalya 'da ölü bulunan Ukraynalı kadın turistin cenazesi konsolosluk görevlilerine teslim edildi.

Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi

Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı