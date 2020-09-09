Son dakika gündem: Antalya'da orman yangını (1) - Son Dakika

ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aksu'nun Yurtpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alana yangın söndürme helikopterleriyle de su boşaltıldı. Alevlerin seralarına yaklaşmasını engellemek isteyen çiftçiler ise ilaçlama motorlarıyla yangının söndürülmesine yardımcı oluyor.