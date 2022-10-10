Son dakika haber... ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika
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Son dakika haber... ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

10.10.2022 13:15
Son dakika haber... ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

Son dakika haber... ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada başlayıp, dağa doğru ilerlemeye başlayan yangına müdahale için kara ve hava ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Uçaklar ve helikopterler, karadan da arazözler ve orman işçilerinin müdahale ettiği yangının yayılmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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Antalya haberleri | Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor Antalya haberleri | Kumluca'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor Antalya gündem: Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı Antalya gündem: Kumluca Belediyesinde grev yapan işçiler ile belediye görevlileri arasında arbede yaşandı
Kaynak: DHA

Beykonak, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ANTALYA'DA ORMAN YANGINI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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