Son dakika haber... ANTALYA'DA ORMAN YANGINI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi Beşikçi mevkiinde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri ve seralara yakın noktada başlayıp, dağa doğru ilerlemeye başlayan yangına müdahale için kara ve hava ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. Uçaklar ve helikopterler, karadan da arazözler ve orman işçilerinin müdahale ettiği yangının yayılmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)