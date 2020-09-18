Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Dilek A. idaresindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil, Habipler Caddesi'nde Ömer Sevban Ergin'e (7) çarptı.
Ağır yaralanan Ergin, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle fenalaşan sürücü Dilek A, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:47 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Antalya'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika