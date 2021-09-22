Son dakika gündem: Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Antalya'nın İbradı ilçesinde uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Öztürk idaresindeki 34 ECR 115 plakalı karpuz yüklü kamyon, İbradı-Akseki kara yolu Düzlen Mahallesi yakınlarında, yolun kenarındaki uçuruma yuvarlandı.
Ağaçlara çarparak durabilen ve hurdaya dönen kamyonun sürücüsü Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonda bulunan tonlarca karpuz da etrafa saçıldı.
Kaynak: AA
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