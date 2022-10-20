Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Aramalarda farklı miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 61 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
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