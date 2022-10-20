Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

20.10.2022 10:06

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Aramalarda farklı miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 61 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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