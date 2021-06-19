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ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ - Son Dakika

ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ

19.06.2021 16:03

Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırması, turizmcileri sevindirdi.

Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırması, turizmcileri sevindirdi. Antalya'da en çok Rus turistin ağırlandığı ilçe olan Kemer'de de gelecek aylar için hedef yükseldi. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Uzun süredir beklediğimiz haber dün geldi. Tüm turizmciler, tüm esnaf arkadaşlar ve tüm yöre halkı ve tüm Türkiye bu konuda mutlu oldu. İlk önce bu başarıyı yakalayan ekibin hepsine ben teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanı'mız da ilçemizi ziyaret edecek. Ben kendilerine bu konuyla ilgili de teşekkür edeceğim çünkü hem turizmciler hem de esnafımız çok zor durumdaydı. Artık milletin yüzü bugünden itibaren gülmeye başladı. Rusya'da Kemer için 'Küçük Moskova' deniliyor. Bunun yanında Avrupa'dan da rezervasyonlar gelmeye başladı. Bu gidişle biz 2019'u çok rahat yakalarız diye düşünüyorum çünkü bütün turizmci arkadaşlarla görüştük. Yani sevindirici haber dün geldi ve gerçekten çok mutluyum. Gece sevincimden uyumadım, desem olur" dedi.

KETAV BAŞKANI: YIL SONUNDA 6 MİLYON TURİSTİ BULURUZ

Kemer ve Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz ise "Uzun zamandır bugünü bekliyorduk malum. Bu açıklamayı bekliyorduk. 22 Haziran tarihi itibarıyla Rusların açılması öncelikle Kemer malum Rus pazarında lider destinasyon Antalya çanağında. Heyecanlı herkes çünkü çok zor günler yaşadı turizmci ve bölgedeki tüm esnaf. Bugün bizim açımızdan önemli ticari açıdan çok önemli. En önemlisi de psikolojik açıdan önemli. Şimdi tüm otelciler, esnaf işlerinin başında işlerimizi yapmaya başlayacağız. Dolayısıyla bu mutluluk verici. 22 Haziran'da başlamasıyla takribi 10 gün içinde volüm yakalanmaya başlanır. Yani temmuzun başı itibarıyla bir volüm yakalanıp doluluklar Rus pazarıyla bir noktaya gelecektir. Şu anda zaten bizim halihazırda olup, bekletmeye aldığımız rezervasyonlar vardı Rus pazarıyla ilgili. Onları 22 Haziran itibarıyla gelebilecekleri aktif hale getirdik. Kendi nezdimizde böyle tahmin ediyorum tüm tesislerde de bu böyle uygulanmıştır. Dolayısıyla şu anda 22 Haziran itibarıyla gelecekmiş gibi misafirlerimiz rezervasyonlarını aktif hale getirdik. Tahmin ediyorum yıl sonunda 6 milyon turisti buluruz Antalya çanağı için" diye konuştu.

ALTİD BAŞKANI: BİZİM İÇİN SON DERECE SEVİNDİRİCİ

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TTGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Bu karar bizler açısından son derece sevindirici bir haber. Geçen hafta Almanya uyarı seviyesini düşürerek bir açılım sağlamıştı. Bu anlamda Almanya'dan gelen rezervasyonlarda ciddi bir artış söz konusu. Antalya ve Alanya bölgesi için özellikle en önemli pazarlardan birisi olan Rus pazarındaki uçuşların tekrar başlayacak olması tüm turizmcileri son derece sevindirdi. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Rusya, Almanya gibi ana kaynak pazarlarımızın hareketliliği ümit ediyorum ki bundan sonra herhangi bir sekteye uğramaksızın sezon sonuna kadar devam edecek. Bizler 2022'ye kendimizi götürme noktasında ciddi bir kaynak sağlayacağız. Bizim için son derece sevindirici. Burada birçok insanın ciddi katkısı var. Yani herkes hakikaten elinden geleni yaptı ve bu noktaya gelindi. Bu anlamda emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyorum" dedi.

MASTOB BAŞKANI: FRANSA'NIN AÇILMASININ AVRUPA'DA ETKİSİ ÖNEMLİ

Manavgat ve Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Cengiz Haydar Barut, Rusya'dan gelen heyetin, Antalya Havalimanı'ndan başlayıp, bölgedeki tesisler ve hastanelerde yaptığı çalışmaların alınan kararda etkili olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Birkaç gündür sektörümüz açısından güzel haberler alıyoruz. Önce Almanya'daki rahatlama, sonra Fransa'daki açılma ve dün de Rusya'daki uçuşların açılması sektörümüz için beklediğimiz haberlerdi. Önümüzdeki günlerde Rusya'dan da uçuşlar başlayacak. Rusya'nın aldığı karar temmuz ayı için olumlu bir gelişme. Bölgemize Fransa'dan çok fazla turist gelmemesine rağmen Fransa'nın açılmış olmasının Avrupa'da etkisi çok önemli. Temmuz- ağustos iyi bir sezon geçireceğiz gibi görünüyor benim beklentim ama sonbaharda sezonun artarak devam etmesi. Geçen yıllardan çok daha iyi bir eylül, ekim, kasım hatta aralık, yılbaşına kadar iyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum."

Manavgat'taki 5 yıldızlı otelin genel müdürü Alp Onganer de "Salgın nedeniyle dünya çapında alışkanlıklar değişecek. Tüketim alışkanlığı değişecek, teknoloji işin içinde daha çok olacak. Hayat daha online olacak. Eskisi gibi tüketicinin tur operatörlerine ve otellere yaklaşım şekli daha farklı olacak. Online ve dijital alışverişin normal alışveriş içindeki payı 2- 3 katına çıkacak" diye konuştu.

ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ
ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ
ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ
ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ
ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ

Antalya, Türkiye, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DAKİ TURİZMCİLERDE 'RUSYA KARARI' SEVİNCİ - Son Dakika


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