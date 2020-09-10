Son dakika gündem: ANTALYA İtfaiyenin çabası, kuyuya düşen kediyi kurtarmaya yetmedi - Son Dakika

İtfaiyenin çabası, kuyuya düşen kediyi kurtarmaya yetmedi

*- Antalya'nın Demre ilçesinde su kuyusuna düşen sokak kedisinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

*- Özel donanımlı itfaiye erinin halatla indiği 20 metrelik kuyudan kedinin cansız bedeni çıkarıldı. İtfaiye ekibi kedinin ölmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Demre ilçesi merkezindeki Alakent Mahallesi'nde oturan Süleyman Kocabaş (70), dün akşam saatlerinde evinin önündeki 20 metrelik dibi görünmeyen kuyuda, miyavlama sesi duydu. Süleyman Kocabaş, durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Demre İtfaiye Birimi'ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyuda sarı bir kedi olduğunu tespit etti. Ancak kuyunun çok derin olması nedeniyle inemedi. Bu sırada kediye kova ile yiyecek gönderildi. Durum Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi merkezine de bildirildi.

Antalya'dan gelen 5 kişilik ekip, kuyunun ağzındaki demirleri temizledi. Uzun süre yapılan hazırlığın ardından Hamdi Günlü adlı özel donanımlı itfaiye eri, halatlarla 20 metrelik su kuyusuna indi. Yapılan aramalar sonrası kediyi bulan Hamdi Günlü, yukarıdan sarkıtılan bir kovaya hayvanı koydu. Yukarı çekilen kedinin öldüğü belirlendi. Kedinin ölü bulunması, itfaiye ekibini ve izleyenleri üzdü.