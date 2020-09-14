Son dakika haber: Otomobile giren yavru kedileri itfaiye kurtardı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren 2 yavru kedi, itfaiyenin 20 dakikalık çalışması sonucu kurtarıldı.

Kemer Merkez Mahallesi'nde oturan Burak Erkan (31), saat 11.30 sularında annesi Remziye Erkan ile birlikte 07 KCF 53 plakalı otomobiline binerek, pazara gitmek için yola çıktı. Bu esnada annesinin, miyavlama sesi duyduğunu söylemesi üzerine Erkan, aracını Dr. Derviş Eroğlu Dörtyol Bulvarı'ndaki pazar yerinin otoparkına çekti. Sesin aracın motor bölümünden geldiğini fark eden fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Otoparka gelen ekipler, yaklaşık 20 dakika süren çalışmanın ardından iki yavru kediyi otomobilin motor kısmında bularak çıkardı. Burak Erkan, 2 yavruyu da otomobiline alarak evinin önündeki bahçeye bıraktı.