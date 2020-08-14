Son dakika gündem: ANTALYA Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı - Son Dakika

Söndürülmeyen mangal ateşi, ormanı yaktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangının, ormanlık alanın yanında bulunan tarlada yakılan ve söndürülmeyen mangal ateşinden çıktığı belirtildi.

Manavgat'ın Oymapınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, 3 helikopterin yanı sıra, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerinin karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında, 5 dönümü orman olmak üzere 7 dönümlük alan zarar gördü. Yangına, ormanlık alanın kenarında bulunan tarlada yakılan ve tamamen söndürülmeden bırakılan mangal ateşinin neden olduğu tespit edildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan tarla sahibinin, bugün hiç tarlaya gelmediğini söylediği belirtildi.