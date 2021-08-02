Son dakika gündem: Antalya ve Muğla'da orman yangınlarına 13 uçakla müdahale ediliyor - Son Dakika

ANTALYA ve Muğla'da toplam 6 noktada devam eden orman yangınlarına havadan toplam 13 uçakla müdahale ediliyor.

Orman Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Antalya'da 2, Muğla'da 4, Tunceli'de ise 1 olmak üzere toplam 7 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'da 2 noktadaki orman yangınına şu anda farklı su atma kapasitelerine sahip 7 uçak ve 20 helikopter ile müdahale gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde Muğla'da 4 noktada devam eden orman yangınlarına ise 6 uçak ve 15 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Bölgede 3 uçak da idari görevlerde kullanılıyor.