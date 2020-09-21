Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle can kayıpları Kuveyt'te 584'e, Fas'ta 1830'a, Libya'da 444'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayısı 674 ve Ürdün'de 239 arttı.

Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle can kayıpları Kuveyt'te 584'e, Fas'ta 1830'a, Libya'da 444'e yükselirken, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) vaka sayısı 674 ve Ürdün'de 239 arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 385 kişide virüs tespit edildiği ve 670 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 584'e, toplam vaka sayısının ise 99 bin 434'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının ise 90 bin 168 olduğu ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 35 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1927 kişide virüs tespit edildiği ve 1724 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 1830'a, toplam vaka sayısının ise 101 bin 743'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 80 bin 732 olduğu ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 715 yeni vaka tespit edildiği ve 389 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 444'e, vaka sayısının 27 bin 949'a, iyileşen hasta sayısının da 15 bin 68'e çıktığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 674 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi ve 761 hasta sağlığına kavuştu.

Ülkedeki vaka sayısının 84 bin 916'ya çıktığı ve sağlığına kavuşan hasta sayısının 74 bin 273 olduğu kaydedilen açıklamada, toplam can kaybının 404 olduğu hatırlatıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 kaynaklı 239 vaka görüldüğünü ve tedavisi tamamlanan 172 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Cabir, ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 799, iyileşen sayısının 2 bin 851'e ulaştığını ifade ederken, vefat edenlerin sayısının 30 olduğunu hatırlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Fas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 00:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı - Son Dakika

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