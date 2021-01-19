Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika

Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

19.01.2021 22:03
Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 962'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 335'e, Umman'da 1516'ya, Kuveyt'te 950'ye, Bahreyn'de 361'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Irak'ta 12 bin 962'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 335'e, Umman'da 1516'ya, Kuveyt'te 950'ye, Bahreyn'de 361'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 823 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 12 bin 962'ye, vakaların 609 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısının da 573 bin 11'e çıktığı belirtildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 226 kişide virüs tespit edildiği aktarıldı.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 335'e, vaka sayısının 365 bin 325'e yükseldiği bilgisi verilen açıklamada, 357 bin 4 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha vefat ettiği, 135 yeni vaka kaydedildiği ve 185 kişinin iyileştiği duyuruldu.

Ülkede Kovid-19'dan ölümlerin 1516'ya, vaka sayılarının 132 bin 146'ya, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 124 bin 398'e çıktığı ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 2 kişinin virüs nedeniyle öldüğü, 578 kişinin enfekte olduğu, 440 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle ülkede toplam can kaybının 950, vaka sayısının 158 bin 822, iyileşen kişi sayısının da 151 bin 936 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 1 kişinin hayatını kaybettiği, 333 kişinin enfekte olduğu, 349 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 361'e, vakaların 97 bin 940'a, sağlığına kavuşanların sayısının da 94 bin 646'ya ulaştığı ifade edildi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı - Son Dakika


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