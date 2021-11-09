Son dakika gündem: Araziye gömülü valizde silah ve bomba yapımında kullanılan kapsül ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, boş arazide toprağa gömülü bulunan valizin içinden 1 adet Kalaşnikof tüfek ile bomba yapımında kullanılan elektrikli kapsül ele geçirildi.

Dün akşam saatlerinde polis ihbar hattını arayan bir kişi, kent merkezine yakın bölgede boş araziye teröristler tarafından patlayıcı ve silah gömüldüğünü bildirdi. Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, arazide bomba arama köpeği ile inceleme yaptı. Yapılan aramada toprağa gömülü halde bulunan valizin içerisinde 1 Kalaşnikof tüfek, 3 şarjör, 249 mermi ile bomba yapımında kullanılan 4 elektrikli kapsül ele geçirildi.

Silah ve mühimmata el koyan ekipler, valizi toprağa gömen kişi ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı.