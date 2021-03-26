Son dakika gündem: Ardahan'da üç ay önce çalınan demir direkler JASAT ekibince bulundu - Son Dakika

Çalınan malzemelerin Eski Beyrehatun köyündeki evin bahçesinde olduğu tespit edildi. Adresteki aramada çalıntı malzemelerin yanı sıra ruhsatsız av tüfeği ile muşta ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekibi, 3 ay önce yol yapım işi yürüten firmaya ait demir direk ve tel örgülerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ardahan 'ın Çıldır ilçesinde çalınan 80 demir direk ve tel örgüler, Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) tarafından bir evin bahçesinde bulundu.

Bakan Soylu: O afişler kaldırıldı, belediye başkanı hakkında da soruşturma başlatıldı

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