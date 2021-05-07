Son dakika gündem: Arı ölümlerine karşı kanola üretiminde ruhsatlı ve zararsız ilaçların kullanılması önerildi - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Necati Muz, kanolada çiçek döneminde yapılacak ilaçlamaların arı ölümlerine neden olmaması için "ruhsatlı ve arılara zararsız" ilaçların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Doç. Dr. Muz, AA muhabirine, Trakya'da kanola tarımına ilk defa 1960'lı yıllarda başlandığını söyledi. Tarımda kullanılan yanlış zirai ilaçların arı ölümlerine neden olduğunu ifade eden Muz, şöyle konuştu:

"Bitki zararlıları ve hastalıklarla mücadelede dayanıklı çeşitlerin kullanılması, erken uyarı sistemleri, kültürel ve mekanik mücadele yöntemlerinin kullanılması yanında bal arılarına zararlı sistemik etkili ilaçların kullanılmaması gereklidir. Sistemik etkili ilaçlar gece veya gündüz kullanılsalar bile yaklaşık 2-3 hafta süre ile etkinliklerini sürdürebilmekte bal arılarında koloni kayıplarına, bal ve diğer arı ürünlerinde kimyasal kalıntılara neden olmaktadır."

Doç. Dr. Muz, arıların tarım alanları için önemine dikkati çekti. İlaçlamada bal arılarına zarar vermediği bilinen etken maddeye sahip ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Muz, "Kanola tarımı çoğu yerde yüzlerce, binlerce dönümlük büyük tarlalarda yapılır. Ekimler izli yapılarak ürün zayiatı önlenir. Böyle büyük kanola tarlalarına ilaçlama için girildiğinde değil gece, gündüz bile izleri bulmak ve ürün zayiatına neden olmadan ilaçlama yapmak kolay değildir. Kanolada çiçek döneminde yapılacak ilaçlamaların arı ölümlerine neden olmaması için ruhsatlı ve arılara zararsız olan ilaçların kullanılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bal arıları kanola verimini yüzde 30'a kadar arttırabilir"

Kanolanın arıların gelişmesini de katkısı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Muz, şunları kaydetti:

"Bal arıları her sabah erkence işe koyulur ve ilk olarak hangi çiçekten nektar getirmeye başlarlarsa onunla devam eder. Bu prensip bitkisel tozlaşmaya dayalı verim artışında yüzbinlerce yıldır süregelen bir davranış başarısını doğurmuştur. Kanola tarlalarına çok yakın konumda yerleştirilen arı kolonileri, tozlaştırmaya sabah erken ilk olarak kanola ile başlarsa daha sonra da kanola ile devam eder. Bal arıları kanola verimini yüzde 30'a kadar arttırabilir. Bilinçli çiftçiler kanola tarlalarının içerisine bir dönümlük boşluklar ayırarak nakliye yolunu açık bırakır. Arı kolonileri tarlanın ortasına yerleştirilerek istenen tozlaşma ve verim artışı en yüksek seviyelere çıkarılabilir. Bu noktada bilinçli kanola ve ayçiçeği çiftçisinin arıya zarar veren zirai zehri kullanması aslında kendi bindiği dalı kesmesidir."