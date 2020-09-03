Son dakika gündem: Arkadaşını kazara vurduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da elindeki tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesinde üç gün önce Onur Güç'ün (26) sokakta silahla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve maktulün arkadaşları olduğu belirtilen zanlılar Resul Ç. (20), Tahir G. (20), Sercan Y. (19) ve Erencan K'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası zanlılardan Sercan Y. ve Erencan K. serbest bırakıldı, arkadaşını kazara vurduğu iddia edilen Resul Ç. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Tahir G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narlıca Mahallesi 58028 Sokak'ta 31 Ağustos'ta Onur Güç tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Yakınlarının araçla özel bir hastaneye götürdüğü Güç, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren ekipler, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden olduğu ileri sürülen Resul Ç'yi gözaltına almıştı.