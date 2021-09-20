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Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika

Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

20.09.2021 07:07

Son dakika haberine göre Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldürüldü. 3 kişinin gözaltına alındığı ve 2'sinin tutuklandığı olaya ilişkin sürdürülen operasyonlarda 2 kişi daha gözaltına alındı.

Arnavutköy'de, aralarında önceden husumet bulunan iki grubun konuşmak üzere 14 Eylül günü akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak yaşanan tartışma sonucu silahların çekildiği olayda Tahir Alkan hayatını kaybetti. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.T tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu olayla ilgili 2 kişiyi daha Esenyurt'ta saklandıkları rezidansta yakaladı. Arnavutköy'e getirilen M. E ve S. A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI KAVGANIN 2 ŞÜPHELİSİ YAKALANDI/ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE - Son Dakika
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