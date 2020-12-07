Son dakika haber: Arnavutköy'de asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00'da Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Andız Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir inşaatta çalışan Erkan D. (40) isimli inşaat işçisi, henüz belirlenemeyen nedenle en üst kattan asansör boşluğuna düştü. Erkan D.'nin yardımına çalışma arkadaşları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Erkan D.'yi ambulansta Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bu sırada, Erkan D.'nin çalışma arkadaşları, olay yerinde gözyaşı döktü. Erkan D. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

- İstanbul