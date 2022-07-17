Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE BAYRAM GÜNÜ DERNEK BİNASI KURŞUNLANDI; 6 YARALI - Son Dakika
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Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE BAYRAM GÜNÜ DERNEK BİNASI KURŞUNLANDI; 6 YARALI

17.07.2022 10:23

Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de bayramın ikinci günü dernek binasına giden 3 kişi, olay çıkardıktan sonra kendilerine engel olmak isteyen 3 kardeşe silahla ateş etti.

ARNAVUTKÖY'de bayramın ikinci günü dernek binasına giden 3 kişi, olay çıkardıktan sonra kendilerine engel olmak isteyen 3 kardeşe silahla ateş etti. Bununla da kalmayan saldırganlar, 25 kişinin olduğu binaya rastgele ateş edip kaçtı. Olayda 6 kişi yaralanırken, saldırganın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde Kurban Bayramı'nın ikinci günü akşam saatlerinde meydana geldi. Mahalle sakinlerinin kurduğu dernek binasının önünde duran hafif ticari araçtan 3 kişi inerek derneğe girdi. İddiaya göre, bu kişilerden biri alacak verecek meselesi nedeniyle dernek binasında oturan bir kişiye önce bağırıp sonra tokat attı.

KENDİNE ENGEL OLMAYA ÇALIŞANA KAFA ATTI

Daha sonra dışarı çıkan saldırgan tekrar içeri girmeye çalıştığı sırada Yavuz Araz kendisine engel olmaya çalıştı. Saldırganın Yavuz Araz'a kafa atmasıyla birlikte ortalık karıştı. Yanındaki silahı eline alan saldırgan Yavuz Araz ve iki abisini yaraladıktan sonra yaklaşık 25 kişinin olduğu dernek binasına rastgele ateş etmeye başladı. Saldırıda 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Birisi 17 yaşında olan 3 saldırgan olayın hemen ardından hafif ticari araçla kaçtı. İddiaya göre hafif ticari aracı biraz ileride durduran 3 kişi aracın lastiklerine ateş ettikten sonra başka bir araca binip kaçtı. Saldırganların kaçış anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞUURSUZCA SALDIRDILAR

Saldırıda ilk yaralananlardan olan Yavuz Araz, Ortada hiçbir şey yokken bir araba geldi, 3 kişi araçtan inip içeri girdiler. Serhat denen kişi içeride iki kişiye tokat atıp dışarı çıktı. Tekrar içeri girmeye çalışırken ben de kapıya geçip, ayıp oluyor dedim. O anda bana kafa attı daha sonra ortalık bir anda karıştı. Silahını çekip içeri doğru gelişi güzel sıkmaya başladı. Genç bir çocuk diğer kapıdan içeri girmeye çalışırken onu engellediğim için Serhat gelip beni ayağımdan vurdu, abime sıktı daha sonra da diğer abime ateş etti. Tekrar içeri doğru rastgele ateş ettiği anda 2-3 kişi daha yaralandı. O anda içeride 25 kişi vardı. Şuursuzca saldırdılar. Karşı tarafı hiç tanımıyorum, muhabbetim dahi yok. Neden olduğunu anlamadım diye konuştu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamaya devam eden Vedat Araz da yaşadığı şoku anlattı. Silahla yaralandığı bir saat sonra öğrendiğini ifade eden Vedat Araz, Neye uğradığımızı anlamadık. Burada hepimizi rastgele taradılar. Tabiri caizse can pazarı yaşandı. Kolumdan ve kasığımdan yaralandım. Riskli olduğu için kurşunlar hala çıkarılamadı. Sürekli kontrol altında olacağım. Biz bu kişiden şikayetçiyiz, toplum için tehlikeli bir kişi olduğunu düşünüyorum. 25 kişiyi resmen kontrolsüz bir şekilde taradı. Ben şoka girdim; bir tarafta amcam yaralı, bir tarafta babam yaralı. Ben kendimin kurşunlandığını bile 1 saat sonra hastanede öğrendim. Doktor bana söyledi dedi. Kaçan 3 kişiden biri polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE BAYRAM GÜNÜ DERNEK BİNASI KURŞUNLANDI; 6 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE BAYRAM GÜNÜ DERNEK BİNASI KURŞUNLANDI; 6 YARALI - Son Dakika
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