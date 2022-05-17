Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR - Son Dakika
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Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

17.05.2022 13:58
Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Son dakika haberlerine göre ARNAVUTKÖY'de plastik fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikalara da sıçradı.

ARNAVUTKÖY'de plastik fabrikasında çıkan yangın, yanındaki fabrikalara da sıçradı. Alevlerin sardığı 3 fabrikadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar, 5 bin metrekarelik alanda yangın hala devam ediyor dedi.

Arnavutköy Haraççı Hadımköy Yolu Caddesi'nde bulunan plastik fabrikasında bugün saat 07.15 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm fabrikayı alevlerin sardığı yangında iddiaya göre patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis cevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Patlamalar nedeniyle alevler, yan tarafta bulunan ve plastik üretimi yapan 3 fabrikaya daha sıçradı. Alevlerin sardığı şeker fabrikasının çalışanları teller üstünden atlayarak yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangının sıçradığı ve içinde 3 fabrikanın bulunduğu binada yangını kontrol altına aldı. Yangının başladığı plastik fabrikasındaki söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler, yangının devam ettiği fabrikanın duvarlarını iş makinalarıyla yıkarak, yangın merdiveniyle ve yerden su sıkıyor. Yangına çevre ilçelerden yaklaşık 70 itfaiye aracı ve 200 itfaiye personeliyle müdahale ediliyor. Öte yandan müdahale sırasında bir itfaiye erinin başından yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar, olay yerinde yangınla ilgili basın açıklaması yaptı. Anlar, 5 bin metrekarelik alanda yangın hala devam ediyor. İvedilikle AFAD ve İtfaiye ekiplerimiz intikal ettiler. Gerekli müdahaleleri yapıyorlar. İstanbul'un çeşitli mıntıkalarından 70 itfaiye aracı ve yaklaşık 200 personel katkıda bulunuyor. Aldığımız bilgilere göre herhangi bir can kaybı yok. Sadece bir itfaiye erimiz hafif derece yaralanma neticesinde hastanede müşahede altında. Onda da herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Çalışmalar bu minvalde devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hakkında bilgimiz söz konusu değil. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı dedi

Çevre sakinlerinden Derhan Tuyuner, Saat 09.00 gibi geldiğimde yangın başlamıştı. İtfaiye buradaydı yollar kapalıydı. 3 tane patlama olduğunu söylediler. Yangın, elektrik kontağından ya da sigaradan çıkmış olabilir şeklinde konuştu.

ZARARIMIZ ÇOK

Plastik fabrikasında çıkan yangının çalıştıkları şeker fabrikasına da yayıldığını söyleyen Erdem Çorbacı, Sabah 07.30'da bize bir yangın olduğu haberi geldi. Yanımızdaki plastik fabrikasında yangın çıktığını söylediler. Hemen buraya geldik. Çok şükür içeride çalışanlarımız yok. Ama zararımız yüzde 50 gibi makinalarımız yandı. Yangının çıkış nedenini bilmiyoruz ifadelerini kullandı.

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Ataşehir'de bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Ataşehir'de bir gecekonduda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar: 'Yangında can kaybımız yok' İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakam Vekili Dr. M. H. Nail Anlar: 'Yangında can kaybımız yok'

İtfaiye, Plastik, Yangın, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ARNAVUTKÖY'DE FABRİKADAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR - Son Dakika


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