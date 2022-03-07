Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü kamerada

07.03.2022 12:56
Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü kamerada

ARNAVUTKÖY'de bir sitenin önündeki boş araziye hafriyat boşaltan kamyon şoförü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'de bir sitenin önündeki boş araziye hafriyat boşaltan kamyon şoförü cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy Deliklikaya Mahallesinde bulunan bir sitenin önüne 5 Mart gecesi gelen hafriyat kamyonu şoförü, kısa bir süre sonra boş araziye yanaşarak hafriyat döktü. Kaçak hafriyat dökümü bir site sakini tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, şoför kamyonun dorsesinde bulunan hafriyatı boşalttıktan sonra bölgeden uzaklaştı.


Arnavutköy'de kaçak hafriyat dökümü kamerada
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Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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