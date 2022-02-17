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Son dakika gündem: Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, Cumhurbaşkanı'nı görevden alma kararını iptal etti - Son Dakika

Son dakika gündem: Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, Cumhurbaşkanı'nı görevden alma kararını iptal etti

17.02.2022 11:48
Son dakika gündem: Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, Cumhurbaşkanı'nı görevden alma kararını iptal etti

Son dakika gündem haberine göre Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, "Anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması için" aldığı kararı iptal etti.

Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, "Anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Arnavutluk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın görevden alınması için" aldığı kararı iptal etti.

Arnavutluk Meclisinin, Haziran 2021'de Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın, anayasayı ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmasına yönelik talebi onaylamasının ardından aylardır süreci yöneten mahkeme, nihai kararını açıkladı.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'nın ihlali olarak sunulan delillerin ciddi Anayasa ihlali oluşturmadığı ifade edildi.

Seçim sürecindeki haklarla ilgili delillerin ciddi Anayasa ihlali oluşturmadığı kaydedilen açıklamada, "Stratejik ortaklarla ilişkilere ilişkin deliller Anayasa ihlali oluşturmuyor. Kamu kurumlarının bağımsızlığına ilişkin ihlal olarak sunulan deliller, Anayasa ihlali oluşturmuyor. Kamu düzeni ve güvenliğinin ihlali olarak sunulan deliller, Anayasa ihlali oluşturmuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi'nin tam gerekçeli kararını ilerleyen günlerde yayınlaması bekleniyor.

Meta'nın görevden alınma talebine ilişkin süreç

İktidardaki Sosyalist Parti, Meta'nın 25 Nisan 2021 genel seçimleri öncesi ve seçim kampanyası sırasında anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle görevden alınması talebiyle Meclis'e başvurmuştu.

Görevden alınma talebinde yer alan ifadelerde, "Arnavutluk Cumhurbaşkanı görevindeki Meta'nın ulusal birliğin temsilcisi ve siyasi çatışmanın moderatörü rolünü kaybettiği, seçim kampanyası döneminde kamuoyuna yönelik mesajlarında iktidardaki çoğunluğa ve onu destekleyenlere karşı siyasi çizgisinin net olduğunu gösterdiği" kaydedildi.

Mecliste 9 Haziran 2021'de düzenlenen oturumda Meta'nın görevden alınmasına yönelik talep onaylanmıştı. Mecliste yapılan oylamada 104 milletvekili Meta'nın görevden alınması yönünde oy kullanırken 7'si, görevde kalması yönünde oy vermişti. Meclisteki 3 milletvekili ise çekimser kalmıştı.

Oylamanın ardından karar, gözden geçirilmesi için Anayasa Mahkemesine götürüldü. Sürece dahil olan tarafların iddia ve argümanlarının dinlendiği karara ilişkin son oturum 7 Şubat 2022'de yapıldı.

Arnavutluk Cumhurbaşkanlığı, mahkemenin oturumlarında Meclisin prosedürleri ihlal ettiği görüşünü savunurken "Belgelerde sahtecilik" suçundan Meclis yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Meclis temsilcileri ise Meta'nın görevden alınması kararının onaylanmasını talep etti.

28 Nisan 2017'de cumhurbaşkanı seçilen Meta'nın görev süresi, anayasaya göre Temmuz 2022'de sona eriyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Arnavutluk Anayasa Mahkemesi, Meclis'in, Cumhurbaşkanı'nı görevden alma kararını iptal etti - Son Dakika


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