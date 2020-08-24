Son dakika gündem: ASKERİ OKULLARA SIZMA SORUŞTURMASINDA 35 FETÖ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK ) yapılanmasına yönelik askeri okullara kodlama yöntemiyle sızılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 54 şüpheliden 35'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "2013 yılı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca yapılan Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Alım Mülakat" sınavlarında örgütün mahrem üyeleri tarafından aday numaraları kodlanan adayların, örgüt tarafından TSK'ye yerleştirilmesine yönelik yeni isimler tespit edildi. Bunun üzerine savcılıkça, bu şekilde kodlanarak mülakat sınavına giren adaylara komisyon üyelerince yüksek notlar verilip askeri okullara kayıt yaptırmaları sağlanan ve örgütün mahrem sorumluları ile ankesör kaydı da bulunan 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

54 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİİstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda, 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 54 şüpheliden 35'i "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Diğer 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan 19 şüpheliden 15'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütle irtibatlı şahıslar hakkında bilgi verdiği öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında yakalanamayan 8 şüphelinin aranması da devam ediyor.

- İstanbul