Son dakika gündem: Askerlere yangın eğitimi

Son dakika haberler... Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mühimmat Depo Komutanlığında görevli askerlere, yangın eğitimi verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Mühimmat Depo Komutanlığında görevli askerlere, yangın eğitimi verildi. İtfaiye Müdürlüğünce askerlere Mühimmat Depo Komutanlığı bahçesinde verilen yangın eğitiminde, yangına karşı alınacak önlemler ile yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgi verildi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimde ayrıca yangın söndürme tatbikatı yapıldı. - BİLECİK

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