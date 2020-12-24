Son dakika gündem: Astım hastalarına uyarı; koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın - Son Dakika

Son dakika gündem: Astım hastalarına uyarı; koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın

24.12.2020 10:20
Son dakika gündem: Astım hastalarına uyarı; koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın, System.String[]

Son dakika haber... ASTIM hastaları tarafından kullanılan kortizon içeren ilaçların özellikle koronavirüsün ilk dönemlerinde kullanılmaması gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Kortizon içeren ilaçlar, koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabilir.

ASTIM hastaları tarafından kullanılan kortizon içeren ilaçların özellikle koronavirüsün ilk dönemlerinde kullanılmaması gerektiğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Kortizon içeren ilaçlar, koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabilir. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, başta kronik akciğer hastaları olmak üzere birçok kişiyi tehdit ediyor. Koronavirüse yakalanan KOAH ve astım hastalarına uyarılarda bulunan Medicana Çamlıca Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, risk grubundaki bu hastaların kullandığı bazı ilaçlara dikkat çekti. Özellikle kortizon içeren ilaçlara dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmet Selvi, "Koronavirüs gibi viral enfeksiyonların, zatürelerin ilk dönemlerinde steroid içeren ilaçları bırakmak gerekiyor. Özellikle astım hastaları tarafından bu ilaçlar kullanılır. Bu tür hastalar doktorlarıyla tekrar görüşerek ilaçlarını gözden geçirmelerinde fayda var" diye konuştu.

"HEKİM GEREKMEDİKÇE BU İLAÇLARI KULLANMAZ"

Kortizon içeren ilaçların koronavirüs enfeksiyonunun ağırlaşmasına, hastalık sürecinin uzamasına sebep olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ahmet Selvi, "En yoğun şekilde kronik akciğer hastaları içerisinde astım hastaları, ardından ise KOAH hastaları bu tür ilaçları kullanır. Dolayısıyla ilk günlerde steroid, kortizon içeren ilaçları kullanmamakta fayda var. İlk başlarda kortizon içermeyen ilaçlar önerilir. Hekim gerekmedikçe kortizon içeren bu ilacı kullanmak istemez" dedi.

"SOĞUK HAVA ASTIM VE KOAH HASTALIĞINI ALEVLENDİREBİLİR"

Koronavirüse yakalanan risk grubundaki hastalarda bazen astımın akut atağının gelişebildiğini ifade eden Uzm. Dr. Selvi, "KOAH hastalarında alevlenmeler gelişebiliyor. Tedavinin ikinci bir süreci de atak ve alevlenmelerin tedavisi oluyor. Bazen de koronavirüs enfeksiyonunun üzerine bakteriyel zatüreler yaşanabiliyor. Hem hekim hem hasta açısından zorlu bir süreç yaşanıyor. Soğuk hava astım ve KOAH hastalarının hastalıklarını alevlendirebilir. O nedenle bu günlerde soğuk havada yürüyüşü çok da tavsiye etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEVSİM GEÇİŞLERİNDE ÖKSÜRÜĞE DİKKAT"

İnfluenza, koronavirüs gibi viral enfeksiyonlarda risk gruplarına mutlaka aşı yapılması uyarısında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Selvi, "Bu tür hastaların belli bir program dahilinde aşılanmalarını öneriyoruz. Viral hastalıklar astımın atak geliştirmesine, KOAH'ın alevlenmesine sebep olabilir. Koronavirüs sonrası bu alevlenme ve atakların tedaviyle de ilgilenmemiz gerekebiliyor. Mevsim geçişlerinde öksürük, geniz akıntısı, akrabalarda astım, KOAH gibi hastaların bulunması, sigara kullanılıyor olması astımın ön belirtileri" ifadelerini kullandı.


Son dakika gündem: Astım hastalarına uyarı; koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın

Koronavirüs, Ahmet Selvi, Astım, KOAH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Astım hastalarına uyarı; koronavirüsün ilk döneminde kortizonlu ilaç kullanmayın - Son Dakika


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