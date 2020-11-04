Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.11.2020 13:55
Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 987 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 388 bin 137'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 49 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 367'ye yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 349 bin 91'e, aktif vaka sayısı ise 31 bin 679'a çıktı.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 118 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 26 bin 925'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 24 bin 616 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı sayısı 474'ye çıktı.

Güney Kore'de, 25 Ekim'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden elektronik şirketi Samsung Electronics'in Yönetim Kurulu Başkanı Lee Kun-Hee'nin cenaze törenine katılan bir gazetecide Kovid-19 tespit edildi.

Bunun üzerine, KCDC, törene katılan siyasetçiler, üst düzey yetkililer ile iş insanlarının aralarında olduğu en az 1000 katılımcıdan en kısa sürede Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi.

Cenaze törenine katılan Maliye Bakanı Hong Nam-ki, sabah saatlerinde Kovid-19 testi yaptırdı ve kendini evde karantinaya aldı.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1517 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 414 bin 164'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 21 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 6 bin 4'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 331 bin 697 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 36'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 937 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 3 yeni Kovid-19 vakası belirlenirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 349 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 109 kişi ise iyileşti.

- Sri Lanka

Sri Lanka Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Biriminden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 409 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 11 bin 744'e çıktığı Sri Lanka'da, toplamda 5 bin 858 kişi iyileşti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, can kaybı sayısı 23'e yükseldi.

Sri Lanka'da, yeni tip koronavirüs vakalarının artması üzerine, 9 Kasım'da açılması planlanan okulların, 23 Kasım'a kadar ertelendiği bildirildi.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 3 bin 804'e çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 612 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 568'e yükseldiği Tayvan'da, bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Sri Lanka, Hong Kong, Cenaze, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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