Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.12.2020 14:41
Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1298 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 432 bin 925'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 418'e, iyileşenlerin sayısı da 398 bin 782'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 8'i yurt dışı kaynaklı, 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 228'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 134 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 293 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 467 bin 225'e çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 675'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 397'ye çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken virüse yakalanan 5 bin 360 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong'da artan vakalar nedeniyle büyük düğün törenlerinin, dini etkinliklerin ve yurt içi turların da yasaklanacağı belirtildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 8'e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 811 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 4 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 679'a ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Filipinler, Hong Kong, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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