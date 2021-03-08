Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

08.03.2021 13:09
Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 994 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 175 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 599 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 229 bin 398'e çıktı ve 10 milyon 882 bin 798 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 97 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 853'e yükseldi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11'i yurt dışı bağlantılı 346 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 92 bin 817'ye çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1642'ye yükseldi. Bugüne kadar 83 bin 474 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkedeki aşılama kampanyasında şimdiye kadar 316 bin 583 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 9 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 100'e yükseldi.

Bölgede Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da bugüne kadar 202 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 629 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte görülen 3 bin 356 vaka ile 597 bin 763'e yükseldi.

Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 521'e, iyileşenlerin sayısı 545 bin 912'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 46 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 879 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 441'e çıktığı ülkede bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 777 kişi de sağlığına kavuştu.??????????????

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, India, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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