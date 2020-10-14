Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

14.10.2020 13:51
Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış, Asya-Pasifik ülkelerinde sürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 20 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Açıklamada, yurt içi kaynaklı 6 vakanın Şandong eyaletinde kaydedildiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 611'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Virüsün bulaştığı 80 bin 736 kişinin iyileştiği ülkede, 241 kişinin tedavisi sürüyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31'i yurt dışı kaynaklı 84 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 889'e yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 23 bin 30 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 438'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1684 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 382 bin 959'a ulaştı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin ölümüyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 593'ye yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 297 bin 449 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 3 bin 652 vakanın görüldüğü Tayland'da virüs tespit edilen 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 457 kişi iyileşti, 136 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1910 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 346 bin 536'ya çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 449'a yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 293 bin 860'a ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 3'ü yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısının 57 bin 889'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirdi, hastalanan 57 bin 740 kişi de iyileşti.

Singapur'da geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerin kaldığı ve ülkedeki Kovid-19 vakalarının artışında etkili olan misafirhanelerde 25 Mart'tan bu yana ilk kez vaka görülmedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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