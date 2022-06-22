Son dakika gündem: Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasba ilişkin iddianame kabul edildi

Ataşehir'de bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, iki kişinin de yaralandığı gasp olayına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Haziran 2021'de Ataşehir'de meydana gelen "kasten öldürme", "nitelikli yağma" ve "kasten yaralama" olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, soruşturma kapsamında Gasp Büro Amirliği ekiplerince olay yerinde elde edilen kamera görüntülerine göre, olay günü maktul Sibel Koçan'ın aracını park ettiği, bu sırada Mehmet Aksu'nun da maktulün yanında olduğu, Aksu'nun aracın bagajını kaldırdığı esnada 07 DBT 33 plakalı aracın yanlarına çalışır bir şekilde yaklaştığı anlatıldı.

Yaklaşan araçtan yüzleri maskeli kapüşonlu iki kişinin inerek, Koçan ve Aksu'dan valizleri almaya çalıştıkları ve bu esnada aralarında arbede yaşandığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin aracın bagaj kısmında bulunan kırmızı renkli bir bavulu almaya çalıştıkları belirtilerek, şüphelilerden birinin boğuşma esnasında havaya 1-2 el ateş açtığı, araçtan kırmızı bavulu aldığı, maktulün de valizi bırakmadığı, Mehmet Aksu'nun da şüphelilere karşı direndiği, olayı gören Aydın Mert'in de o tarafa koştuğu, şüphelilerin bavulu aracı koyduğu esnada, polar giyimli şüphelinin ateş etmesi sonucu Sibel Koçan ve Mehmet Aksu'nun yaralandığı aktarıldı.

Aydın Mert'in kolundan yaralandığı, şüpheli kişilerin olay yerinden kaçarken ateş etmesi sonucu Sibel Koçan'ın da başından vurulduğunun anlaşıldığının ifade edildiği iddianamede, maktulün götürüldüğü hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelilerin maktulün arabasının bagajından alamayarak bıraktığı iki valizin içinde yapılan sayımın ardından 7 milyon lira çıktığının tespitinin yapıldığı anlatılarak, olay tutanakları, şüpheli ifadeleri, teşhis işlemleri, kamera görüntüleri, BTK kayıtları, bilirkişi raporları, kriminal raporlar ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, SAS Holding isimli firmanın iş ve işlemlerinin Sibel Koçan tarafından yürütüldüğü, şirketin müşterilerinden para toplayarak bu paralar karşılığında periyodik olarak müşterilerine komisyon verdiği, paraların bankacılık sistemi kullanılmaksızın elden alınıp, elden verildiği, referans sisteminin olduğu, kendisinden sonra şirkete müşteri getiren şahısların daha fazla komisyon aldığı, şüpheliler Ziyattin Oğlin ve Tuncer Kurak'ın da bu şirkette yatırımcı oldukları, şüpheliler Oğlin, Kurak ve Engin Varlı'nın bu şirkette dönen büyük paralardan haberdar olduğu, para akışını, nakliyesini, tarihini ve saatini bir şekilde öğrendikleri belirtildi.

Şüphelilerin olay tarihinde maktulün şirkete getireceği parayı gasbetmek üzerine plan yaptıkları ve bu plana diğer zanlılar Adem Varlı, Bülent Şekergümüş ve Görkem Kılınç'ı dahil ettikleri aktarılan iddianamede, bu kapsamda, tutuklu şüpheliler Adem Varlı, Ziyattin Oğlin, Engin Varlı, Görkem Kılınç ve Bülent Şekergümüş ile tutuksuz şüpheli Tuncer Kurak'ın, "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "birden fazla kişi ile kendilerini tanınmayacak hale koyarak silahla yağma", "silahla basit yaralama", "kullanımları gereği açıkta bırakılan eşya hakkında hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıl 6 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheliler Bahri Deniz, Çağatay Meşe, Murat Dümen, Ramazan Atik, Samethan Şahin ve Sefa Alabaca'nın ise "suçluyu kayırma"dan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.