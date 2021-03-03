Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 28 Şubat 'ta Ataşehir 'de bulunan bir iş yerine ait aracın çalınması ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, olayın gerçekleştiği yerde 5 ayrı güvenlik kamera görüntüsü inceledi. Ekipler hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin T.G. olduğunu tespit etti. 1 Mart Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalıntı araç park edildiği yerden polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Öte yandan hırsızlık anlarını görüntüleyen güvenlik kamerasında, Zanlı T.G., önce aracın bulunduğu sokak ve çevresinde keşif yapıyor. Ardında kimsenin olmadığını anlayınca aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından T.G. hakkında "Oto Hırsızlığı" suçundan adli işlemlerinin tamamlanması sonucu adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, 28 Şubat, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ataşehir'de iş yerinden araç çalan kişi güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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