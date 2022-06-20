Son dakika gündem: Ataşehir'de Nöbetçi Eczacıya Saldıran Kişinin Ölüm Tehditleri Güvenlik Kamerasına Yansıdı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul Ataşehir'de faaliyet gösteren Ayşenur Eczanesi'ne giren bir kişi, eczacıya "annesine eczane adresini yanlış tarif ettikleri" iddiasıyla saldırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği olayda eczacı Ayşenur Ören'e yumrukla saldıran ve oradaki eşyalara zarar veren kişi, ayrıca ölümle tehdit etti. Darp raporu alan Ören'in şikayetçi olduğu saldırganı polis adresinde bulamadı.

İstanbul'un Ataşehir'de dün yaşanan olayda nöbetçi olan Ayşenur Eczanesi'ne giren bir kişi, eczacı Ayşenur Ören'e, "telefonda annesine yanlış adres tarif ettiği" iddiasıyla saldırdı. Saldırgan, sözlü sataşmanın ardından önce masanın üzerinde duran bilgisayara yumruk attı. Ayşenur Ören'in dışarı çıkmasını istediği saldırgan bu sefer de "Şu ilacı verin bana. Allah çarpsın yıkacağım burayı" diyerek tehditler savurdu. Saldırgan kendisinden dışarı çıkmasını isteyen Ören'in üzerine yürüdü.

"POLİS ARANIRSA ÖLDÜRÜRÜM, KAFANI KOPARIRIM"

Ayşenur Ören'in, polisi aramak istediği sırada ise saldırgan, "Polis aranırsa döverim demiyorum öldürürüm seni, kafanı koparırım senin. Ben öyle haberlerde gördüklerine benzemem. Seni öldürürüm" diyerek tehditler savurdu.

Olayın ardından darp raporu alan eczacı Ören, saldırgandan şikayetçi oldu. Polis memurları saldırganın adresine gitti ancak adreste bunamadı.

İSTANBUL ECZACI ODASI: ARTIK YETER, BİN DEFA YETER

İstanbul Eczacı Odası konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"19 Haziran Pazar günü Ataşehir'deki nöbetçi eczanemize gelen bir kişi, 'Eczane adresinin telefonda annesine yanlış tarif edildiğini' iddia ederek saldırıda bulunmuştur. Eczane bilgisayarını yumruklayan saldırgan, meslektaşımız Eczacı Ayşenur Ören'i darp etmiş ve tehditler savurmuştur. Yaşanan saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve eczane çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hukuki süreci devam eden soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Bu saldırı ne bir ilktir ne de münferit bir olay. Daha önce de belirttiğimiz üzere eczanelerimiz şiddete son derece açık hale gelmiştir. Bir kez daha tüm yetkilileri eczanelerimizde maruz kaldığımız şiddet olaylarının son bulması için gereğini yapmaya, güvenlik sorunlarımızı çözmeye davet ediyoruz. Artık yeter, bin defa yeter, bu son olsun."