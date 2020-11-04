Son dakika gündem: Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı
04.11.2020 02:47
Son dakika haberler... Aydın'da bulunan Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının kullanıma kapatıldığı açıklaması yapıldı.
Aydın'da bulunan Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının kullanıma kapatıldığı açıklaması yapıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Tedbir amaçlı olarak kapatıldığı açıklanan idari binanın 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren hizmet veremeyeceği belirtildi. Hizmetlerin aksatılmayacağı ve Başhekimlik tarafından koordine edilen kısımlarda devam edileceği kamuoyuna duyuruldu. - AYDIN
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