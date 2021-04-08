Son dakika gündem: Atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor - Son Dakika

Son dakika gündem: Atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor

08.04.2021 11:51
Son dakika gündem: Atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli atlı polisler, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen hizmetlere katkı sunuyor.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Atlı Polis Grup Amirliğinde görevli atlı polisler, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen hizmetlere katkı sunuyor.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı olarak yaklaşık 3 yıl önce kurulan Atlı Polis Grup Amirliğinden 8 personel, görev yaptıkları 6 atla çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'daki eğitimlerinin ardından amirlik bünyesinde her türlü göreve hazır olan polis memurları, eğitim sürecinde de atların yanından ayrılmıyor.

Devriye gezen ve vatandaşların ilgisini çeken atlı polisler, halkın yoğun bulunduğu yerler ile konserlerde ve spor müsabakalarında görev alıyor.

Atlı Birlik Şefi polis memuru Tolga Yertürk, AA muhabirine, boy, kilo endeksine göre seçildiklerini ve gerekli kursları tamamlayarak göreve başladıklarını söyledi.

Her sabah atlarının bakımını yaptıklarını anlatan Yertürk, şöyle konuştu:

"Daha sonra onları eğitime çıkarıyoruz. Kapalı ve açık manejimiz var. Dışarıda karşılaşabileceği herhangi bir olasılığa karşı atlarımızı burada eğitiyoruz. Ses, sis, duman, hatta maç görevinde karşılaşabileceği bayrak ve molotofkokteyli gibi her şeye karşı eğitim veriyoruz. Eğitimlerden sonra tımarlarını yapıyoruz. Ardından göreve çıkıyoruz. Maçlarda, parklarda, konserlerde, toplumsal olaylarda görev alıyoruz. Vatandaşlarımız ilk olarak şaşırıyor ama daha sonra olumlu tepki veriyor."

Hayvan sevgisinin önemli olduğunu vurgulayan Yertürk, vatandaşın huzuru ve güvenliği için her alanda göreve hazır olduklarını ifade etti.

İnsanların atlı birliklere ilgi gösterdiğini belirten Yertürk, "At zaten atalarımızın da kullandığı bir hayvan. Bu hayvanlarla iç içe olunca, göreve çıkınca, bakımlarını yapınca ister istemez aramızda duygusal bir bağ oluşuyor ve atlar bunu hissediyor. Atlar her zaman binicisinin tedirginliğini hisseder ve cesaretini binicisinden alır. Tabii binicisi de cesaretini atından alır. İkisi bir bütün olur." dedi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında da denetimlere çıktıklarını dile getiren Yertürk, "Pandemi sürecinde vatandaşlarımızı maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz. Atların üzerinde olduğumuz için insanları daha iyi görüyoruz ve uyarma şansımız oluyor. Avantaj oluyor." diye konuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Atlı polisler vatandaşların huzur ve güvenliği için devriye geziyor - Son Dakika


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