Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

15.03.2022 13:38
Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Ü'nün adresine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada, 60 gram Hint keneviri tohumu, 30 gram esrar, üç saksı içinde Hint keneviri bitkisi, bir miktar tütünle karıştırılmış esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Dinar'da polis operasyonunda eroin ele geçirildi Dinar'da polis operasyonunda eroin ele geçirildi Nevşehir'de arama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı Nevşehir'de arama kararı bulunan 11 şahıs yakalandı

Uyuşturucu, Hisarcık, Nevşehir, Avanos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:45:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Avanos'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement