İSTANBUL-AVCILAR'DA BANKA ALARMI POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ - Son Dakika

AVCILAR'da bir banka şubesinin gece çalan alarm sistemi polisi harekete geçirdi. Ekipler bankaya gelerek, görevlilerle birlikte denetim yaptı. Ekiplerin yaptığı 2 saat süren incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.

Merkez Mahallesi Cami Sokak üzerinde bulunan bir bankanın alarm sistemi saat 22.45 sıralarında devreye girdi. Bankanın alarm sisteminin devreye girmesi üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek, bankanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak, çevrede geniş önlem aldı. Ekipler, banka yetkilileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptığı 2 saat süren incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi.