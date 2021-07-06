Son dakika gündem: Avcılar'da cep telefonu dükkanındaki hırsızlık anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Avcılar'da girdiği iş yerinde çalmak istediği cep telefonuyla öz çekim yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Avcılar Merkez Mahallesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satan iş yerine giren iki şüpheliden biri mağaza sahibi baba oğlu oyalarken, diğeri telefonları inceleme bahanesiyle tezgahtaki telefonlara baktı.

Şüphelilerden biri öz çekim bahanesiyle aldığı 3 telefonu çalarken olay anı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekipleri, çalmak istediği telefonlardan birinde de öz çekim yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlattı.