Son dakika gündem: AVCILAR'DA DÜĞÜNDE KAVGA - Son Dakika
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Son dakika gündem: AVCILAR'DA DÜĞÜNDE KAVGA

03.10.2022 16:17

Son dakika habere göre AVCILAR'da düğün salonunda çıkan kavgada Türkmenistanlı gelin ve damadın yakınları kavga etti.

AVCILAR'da düğün salonunda çıkan kavgada Türkmenistanlı gelin ve damadın yakınları kavga etti. Kavgada bir kişi başına aldığı darbe ile yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı.

Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu için mühürlenen bir düğün salonunu işletenler mührü söktü. Türkmenistanlı çift için dün gece kiralanan salona gelen davetliler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Salonda başlayan ve dışarıda da devam eden kavgada bir Türkmenistanlı başına aldığı darbe ile yaralandı. Çevrede oturanların ihbarı üzerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafları güçlükle ayırabildi. Bazı şüphelilerin polise direnmeye çalıştığı görüldü. Polis 6 kişiyi gözaltına alırken, 'Mühür fekki' yapılan düğün salonu tekrar mühürlenirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. Bölgedeki işyeri sahiplerinden Cengiz Çavuş, kavganın saat 22.30 sıralarında başladığını, polisin kısa sürede gelerek müdahale ettiğini belirtirken, başlangıçta olaysız geçen Türkmenistan düğünlerinin son dönemde sürekli kavga ile bittiğini söyledi.

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Kaynak: DHA

Avcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: AVCILAR'DA DÜĞÜNDE KAVGA - Son Dakika

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